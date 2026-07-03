عودة كثيفة للنازحين إلى بلدة دير قانون اللبنانية

تشهد بلدة دير قانون النهر في قضاء صور جنوبي لبنان عودة كثيفة للنازحين الذين اضطُروا إلى إخلائها قبل أشهر نتيجة القصف الإسرائيلي.

ويواجه العائدون للبلدة تحديات كثيرة، من بينها الدمار الهائل الذي لحق بمنازلهم والأضرار التي طالت البنى التحتية.

وتواكب قوات اليونيفيل عودة النازحين وتحاول عناصر من الكتيبة الإيطالية المساعدة من خلال توفير الاحتياجات الغذائية وتقديم الخدمات الطبية للعائدين.

لم يتأخر انطلاق إصلاح الأعطال التي سبّبها القصف الإسرائيلي، فالكهرباء والمياه بدأتا تعودان بشكل تدريجي إلى المنازل، والهدف الأول هو دعم صمود العائدين وبقائهم في أرضهم.

تقرير: كاترين حنا