الشيباني في بيروت لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي

استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في زيارة رسمية بحثا خلالها سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي، إلى جانب مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

وتندرج الزيارة في سياق محاولة فتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية السورية تقوم على التعاون المؤسسي واحترام سيادة الدولتين، بعد سنوات من التوتر والقطيعة، كما شكلت مناسبة لبحث ملفات الطاقة، والتبادل التجاري، والتنسيق الأمني، بما يعكس توجها لإعادة بناء العلاقة على أساس المصالح المشتركة.

تقرير: إيهاب العقدي