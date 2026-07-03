احتفالات بمرور 250 عاما على تأسيس أمريكا وسط انقسامات تمس هوية الدولة

تأتي احتفالات الأمريكيين بمرور 250 عاما على التأسيس، وسط انقسامات غير مسبوقة تتجاوز الخلافات السياسية إلى قضايا تمس هوية الدولة ذاتها.

مثل الهجرة والحقوق المدنية ودور الحكومة الفيدرالية وقيم الديمقراطية والتنوع.

وتكشف بيانات مؤسسة "إيبسوس" لاستطلاع الرأي أن 62% من الأمريكيين يعتبرون احتفالات هذا العام مسيسة، وأن نحو الثلثين يخشون على مستقبل الديمقراطية في البلاد، بينما لا يعد أمريكا "الدولة الأعظم في العالم" سوى 30% فقط من المواطنين.

ورغم هذه الاختلافات الحادة، يجمع الأمريكيون على الاحتفاء ببلادهم، كل على طريقته الخاصة، بعيدا عن السياسة، في مشهد يعكس تناقضا بين التمسك بالهوية الوطنية والانقسامات العميقة التي تهدد تماسك المجتمع الأمريكي في ذكرى تأسيسه الـ250.

تقرير: وجد وقفي