أوضاع مأساوية وإنسانية صعبة للنازحين بالدمازين السودانية

تشهد مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق بجنوب شرق السودان أزمة إنسانية متفاقمة مع حلول فصل الخريف، ما يهدد حياة آلاف النازحين الذين يعيشون في خيام بالية لا تقوى على مواجهة الأمطار والرياح.

ويخشى النازحون هطول الأمطار الغزيرة في فصل الخريف، وخاصة أن خيامهم المصنوعة من جوالات السكر والدقيق والحصير والأكياس البلاستيكية لا تقوى على مقاومة الرياح العاتية ولا الأمطار الغزيرة، وهما سمتان تميزان فصل الخريف في مدينة الدمازين.

ويناشد النازحون السلطات المحلية ومفوضية العون الإنساني والمنظمات الإغاثية توفير أكياس بلاستيكية ومواد يمكن من خلالها بناء مأوى يقيهم الأمطار والرياح وحرارة الشمس، في ظل تردي الأوضاع المعيشية وغياب الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة.

تقرير: وضاح الطاهر