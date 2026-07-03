أطفال غزة في مرمى نيران الاحتلال الإسرائيلي

يعيش أطفال قطاع غزة أوضاعا إنسانية مأساوية بسبب الحرب الإسرائيلية التي قتلت عددا كبيرا منهم، في ظل غياب كامل للمحاسبة الدولية.

ووثقت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية قتل جيش الاحتلال 241 طفلاً في الضفة الغربية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى أواخر يونيو/حزيران 2024.

وخلال أشهر عام 2024 وحدها، قتل الاحتلال 54 طفلاً، وهي الحصيلة الأكبر في تصفية الأطفال منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، علاوة على إمعانه في تمديد العقاب الجماعي باحتجاز جثامين 18 طفلاً من بين شهداء هذا العام.

تقرير: جيفارا البديري