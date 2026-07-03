أصوات من غزة.. أزمة مقابر خانقة تفاقم معاناة الأهالي
بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على أهالي غزة، لم تعد المقابر تتسع لضحايا الحرب، وتعاني المدينة أزمة مقابر، كما أن كثيرا من المقابر القديمة طُمِست معالمها.
ويواجه العاملون في المقابر أزمة غير مسبوقة، إذ يضطرون إلى دفن أكثر من شهيد في القبر الواحد، كما شكا العمال من نقص المواد الأساسية كالإسمنت والحجارة جراء الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، مشيرين إلى أن المقابر أصبحت مكتظة، مما يجعل حفر قبر جديد فيها شبه مستحيل.
Published On 3/7/2026
المصدر: الجزيرة