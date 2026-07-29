ما التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انقطاع الكهرباء في تونس؟

تعيش تونس على وقع موجة حر شديدة رفعت استهلاك الكهرباء إلى مستويات غير مسبوقة، مما تسبب في اضطرابات متكررة في التزود بالتيار الكهربائي بعدد من المناطق.

ويرى خبراء أن الانقطاعات المتكررة في المناطق الداخلية أو المدن الكبرى تعود بدرجة كبيرة إلى تقادم شبكات التوزيع وضعف عمليات الصيانة.

وتجاوزت التداعيات المنازل، إذ تكبدت قطاعات اقتصادية عدة في تونس خسائر كبيرة، كما أربكت نشاط محال المواد الغذائية والاستهلاكية خصوصا خلال فصل الصيف، وتضررت أنشطة تربية الدواجن والأبقار وصناعة الحلوى.

فالكهرباء التي كانت شريانا أساسيا لحفظ البضائع وضمان استمرار النشاط التجاري، تحولت إلى غياب يثقل كاهلهم بالخسائر.

تقرير: عمرو خليفة