عبر الخريطة التفاعلية.. ما أبرز مناطق الضربات الأمريكية السعودية في العراق؟

أعلنت الولايات المتحدة والسعودية تنفيذ ضربات مشتركة في العراق، استهدفت مواقع لجماعات مسلحة موالية لإيران، ردا على عشرات الهجمات التي نُفذت بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني خلال الساعات الماضية.

اقرأ المزيد

وذكرت وزارة الدفاع السعودية في بيان أن الضربات نُفذت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية، وضربت "أهدافا تابعة للمليشيات الموجودة على أراضي العراق والمرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في السعودية".

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share-nodes شارِكْ

المصدر: الجزيرة