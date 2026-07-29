تقدم الجيش السوداني.. ينعش آمال النازحين بالعودة إلى مدنهم بولاية شمال كردفان

انتعشت آمال النازحين في العودة إلى مدنهم وبلداتهم بعد تقدم الجيش السوداني في ولاية شمال كردفان.

يشكل التقدم العسكري للجيش السوداني في منطقة كردفان (وسط) تحولا ميدانيا بارزا، يعيد رسم خريطة المواجهات الحالية، ويفك العزلة عن ولاية شمال كردفان.

وجاء هذا التقدم عقب إعلان الجيش السوداني بسط سيطرته التامة على "طريق الصادرات" القومي، الذي يربط العاصمة الخرطوم -عبر أم درمان- بمدينة الأبيّض.

كما أعلن استعادة السيطرة الميدانية على عدد من المدن والبلدات الإستراتيجية الواقعة على هذا المحور، وأبرزها بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة وجريجخ وأم قرفة.

تقرير: وضاح الطاهر