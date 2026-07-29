تحليل يكشف بؤر الحرائق والمناطق الأكثر عرضة للاشتعال في أوروبا

اتساع رقعة حرائق الغابات في عدد من دول جنوب وغرب أوروبا، وسط استنفار محلي ودولي لدعم جهود إخماد تلك الحرائق.

وتحذيرات متزايدة من خطر اتساع النيران بفعل موجات الحر وجفاف الغطاء النباتي وانخفاض الرطوبة، وهي ظروف تزيد صعوبة السيطرة على الحرائق في المناطق الجبلية والغابية.

وفي ظل اتساع الحرائق، أجرت وحدة البيانات في الجزيرة تحليلا لبيانات الأقمار الصناعية التابعة لوكالة ناسا لتحديد مواقع الحرائق النشطة، كما أجرت تحليلا إضافيا لتحديد المناطق الأكثر قابلية للاشتعال.

تقرير: عبد الله سكر

قراءة: محمد رمال