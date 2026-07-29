تحقيقات في تهم فساد مالي ضد جمعية أحباب الخيرية التركية

عيّنت النيابة العامة في إسطنبول وصيا قضائيا لإدارة جمعية أحباب الخيرية وذلك عقب توقيف رئيسها، مغني الروك التركي خلوق ليفنت، ضمن تحقيقات تتعلق بشبهات فساد مالي وإساءة استخدام أموال التبرعات.

وبينما ينفي ليفنت الاتهامات ويؤكد التزام الجمعية بالشفافية، تتجه الأنظار إلى مصير مليارات الليرات التي جمعت عقب زلزال عام 2023، وسط مخاوف من أن تلقي القضية بظلالها على ثقة الأتراك بالعمل الخيري ومستقبل التبرعات.

وكانت النيابة العامة قد استدعت خلال الأسابيع الماضية عددا من الشخصيات بينهم ممثلون وإعلاميون ورجال أعمال، للاستماع إلى إفاداتهم في إطار القضية التي باتت تعرف بتنظيم أحباب الإجرامي.

تقرير: رقية تشيليك