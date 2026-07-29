الاحتلال الإسرائيلي يصعّد في الضفة الغربية ويزيد وتيرة الاستيطان

يواصل الاحتلال الإسرائيلي هدم منازل الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية والاستيلاء على أراضيهم، وذلك بالتزامن مع الاستمرار في مشروعه الاستيطاني ببناء بؤر جديدة.

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وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الحكومة تعمل على إنشاء مستوطنات جديدة لتشكل ما سماه جدارا واقيا للمدن الإسرائيلية بأكملها. أما على الأرض، فقد استقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي غرفا متنقلة إلى البؤرة الاستيطانية المقامة في منطقة عش الغراب شرق بلدة بيت ساحور، وسط مخاوف من استخدامها لتثبيت البؤرة وتوسيعها. وقالت الأمم المتحدة إن عنف المستوطنين واتساع عمليات ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية يزدادان سوءا. تقرير: أسامة محمد

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المصدر: الجزيرة