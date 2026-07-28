سودانيون يشتكون من ندرة مياه الشرب في الخرطوم

تواجه مناطق واسعة في السودان أزمة مياه صالحة للشرب، وتعود أسباب نقص المياه إلى التدمير الممنهج الذي طال محطات إنتاج وتوزيع المياه بشكل مباشر في أثناء الحرب المتواصلة منذ منتصف أبريل/نيسان 2023.

وضاعف الانقطاع المستمر للكهرباء نتيجة انعدام الوقود تبعات أزمة المياه، إذ تعطل عمل الآبار الصغيرة التي كانت تسهم في تلبية احتياجات عدد من الأحياء السكنية.

يصف المواطن السوداني أزمة العطش "بالكارثة الإنسانية"، حيث يعيش المواطن أوضاعا مأساوية مع غلاء السلع الغذائية وانعدام الأمان، وأخيرا أزمة مياه الشرب التي تمثل فصلا جديدا من المعاناة.