الاحتلال يوسع عملياته العسكرية والاستيطان يتسارع في الضفة الغربية

صعّد الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، في حين صدرت تصريحات وتعليمات جديدة من وزراء إسرائيليين تكشف عن موجة من التصعيد.

قال ديوان وزير الدفاع الإسرائيلي إن الوزير يسرائيل كاتس، أمر الجيش بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر على غرار ما حدث في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، مع توسيع نطاق العمليات الهجومية.

وفي سياق متصل، وثّقت الأمم المتحدة أكثر من 1330 حادثة تورط فيها مستوطنون إسرائيليون منذ مطلع 2026، أسفرت عن شهداء ومصابين فلسطينيين، منددة بتسريع إسرائيل إجراءات تقنين بؤر استيطانية جديدة في الضفة.

تقرير: عمرو النجار

قراءة: لؤي عبد الله