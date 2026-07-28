الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته العسكرية في مختلف أنحاء الضفة الغربية

كثفت إسرائيل إجراءاتها العسكرية في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عشرات الفلسطينيين، وهدمت منازل في بلدات ومناطق عدة.

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منزلا في بلدة رافات شرقي رام الله، كما هدمت منشآت في أراض زراعية يعتمد عليها الأهالي في مصدر رزقهم، لا سيما في موسم قطف الزيتون، مشيرة إلى أن عملية الاقتحام والهدم تمت من دون إخطار أو إنذار سابق.

وبمجرد أن يقوم أهالي هذا المنزل بمحاولة إصلاح أو إزالة الركام يتعرضون لخطر كبير.

وتواصل سلطات الاحتلال تنفيذ عمليات هدم منازل ومنشآت فلسطينية بالتزامن مع سياسات تهدف إلى التضييق على المواطنين وتقليص الوجود الفلسطيني، عبر أوامر الهدم والاستيلاء على الأراضي وفرض القيود على التوسع العمراني.

تقرير: جيفارا البديري