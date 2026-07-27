ملفات خلافية بين أمريكا وإسرائيل.. وهذه تفاصيلها

يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وسط توقعات بأن تشكل المباحثات محطة مفصلية في مسار الحرب على غزة.

وتأتي الزيارة في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية لاحتواء تداعيات الحرب مع إيران، وإنهاء الحرب في غزة، وخفض التوتر على الجبهة اللبنانية، مع تمسك إسرائيل بالإبقاء على وجودها العسكري في مناطق تعتبرها ضرورية لضمان أمنها.

مع هذه الزيارة يبرز الحديث عن الملفات الخلافية بين الجانبين والتي ظهرت في تصريحات ومواقف متباينة؛ فالتقرير يعيد رسم مشهد العلاقة الأمريكية الإسرائيلية خلال الفترة الماضية، لا سيما في الملفات الرئيسية في المنطقة.

تقرير صهيب العصا