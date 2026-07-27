عبر الخريطة التفاعلية.. المناطق التي استعادها الجيش السوداني شمال كردفان

شن الجيش السوداني هجمات مكثفة من عدة محاور في ولاية شمال كردفان، في إطار عمليات عسكرية تستهدف تضييق الخناق على قوات الدعم السريع.

بالتزامن مع إعلان سيطرته على مدينة أم سيالة ذات الأهمية الإستراتيجية، ما قد يمهد لتقدم جديد نحو مدينتي بارا وجبرة الشيخ.

ووفقا للمصادر العسكرية، فإن سيطرة الجيش على أم سيالة تهدف أيضا إلى تقليص التهديد الذي كانت تشكله قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض من تلك الجهة، عبر إبعاد مواقع تمركزها وتقليص قدرتها على تنفيذ هجمات بالطائرات المسيرة أو غيرها من الوسائل.