حزب جديد يعيد رسم خريطة المعارضة التركية

أعاد الإعلان عن تأسيس حزب سياسي جديد برئاسة أوزغور أوزيل رسم خريطة المعارضة التركية، بعد أن انتقل الحزب الوليد مباشرة إلى موقع المعارضة الرئيسية في البرلمان.

إثر انشقاق 91 نائبا عن حزب الشعب الجمهوري وانضمامهم إلى صفوفه، في واحدة من أكبر الانشقاقات السياسية التي تشهدها تركيا خلال السنوات الأخيرة.

وقال أوزغور أوزيل إن الحزب الجديد يبدأ مسيرته بوصفه حزب المعارضة الرئيسي، مؤكدا أنه سيؤدي هذا الدور حتى موعد الانتخابات المقبلة، وأنه سيشارك للمرة الأولى في مناقشات الموازنة العامة من موقع المعارضة الرئيسية داخل البرلمان.

تقرير: المعتز بالله حسن