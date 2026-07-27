حرائق الغابات تلتهم مساحات واسعة وتخلّف دمارا كبيرا غرب إسبانيا

تواصل حرائق الغابات اجتياح مناطق واسعة غرب إسبانيا، في ظل موجة حر وجفاف ورياح قوية أسهمت في تسارع انتشار النيران، وتشمل الخسائر مصادر رزق عائلات تعتمد كليا على الزراعة وتربية المواشي.

ولم تترك النيران لسكان إقليم مدريد بإسبانيا وقتا كافيا لحماية ممتلكاتهم، بعضهم اضطر للمغادرة سريعا وحاول آخرون إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن تصل فرق الطوارئ وتغلق الطرق المؤدية إلى المناطق الأكثر خطورة.

تواصل فرق الإطفاء جهود إخماد بؤر الحريق المستعرة وسط مخاوف من أن تؤدي الرياح إلى انتشار بؤر جديدة أو اندلاع النيران في مناطق لم تُؤمَّن بالكامل، وكما طلبت السلطات من آلاف السكان التزام منازلهم بسبب كثافة الدخان وخطورة الوضع الصحي.

تقرير: لطفي المسعودي