جهود مكثفة لاحتواء انتشار فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية

يتسارع انتشار فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية مخلفا العديد من الضحايا، في وقت تتواصل فيه جهود الفرق الصحية لوقف انتشار مرض إيبولا وتقديم الدعم للمصابين وللفرق الطبية.

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ويشهد إقليم إيتوري، الذي أُعلنت فيه أولى حالات الإصابة بإيبولا، مبادرات للاستجابة للاحتياجات الإنسانية، إذ يوزع برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية على سكان هذا الإقليم الذي يستضيف نحو مليون نازح. تقرير: فضل عبد الرزاق

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المصدر: الجزيرة