مهرجان طرابلس الدولي للمالوف والموشحات.. إحياء للموروث الليبي

افتُتحت في قصر الخلد -المعلم التاريخي العريق- في العاصمة الليبية طرابلس، فعاليات الدورة 13 لمهرجان طرابلس الدولي للمالوف والموشحات، وسط ترقب كبير من محبي وعشاق الفنون التراثية والموسيقية الأصيلة.

ويهدف المهرجان إلى إبراز مكانة فن المالوف والموشحات والمحافظة على هذا الموروث الموسيقي، من خلال تقديم عروض فنية تسلط الضوء على التراث الليبي وتدعم استمراره للأجيال القادمة.

يمثل فن المالوف أو الموشحات الأندلسية المزدهر في ليبيا على مدار أزمنة طويلة رمزية فنية وثقافية، ويتربع على عرش المشهد الثقافي الليبي. ويعد المالوف قالبا غنائيا بسيطا يرجع إلى ما ألفه الناس (أصل التسمية) من مشاعر وأحاسيس عبروا بها عن محبتهم لشيء ما.