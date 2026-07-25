شاهد.. طفلة من غزة فقدت أمها لكنها حققت حلمها بحفظ القرآن

تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لطفلة من غزة (12 عاما) خلال حفل لتكريم حفظة القرآن الكريم.

وفي الفيديو تظهر حبيبة محمد أبو عجوة وهي تتحدث ببراءة وعفوية عن محاولاتها لتجاوز ألم فقدان والدتها في سن مبكرة، وكيف رزقها الله بـ"أم ثانية" احتضنتها وساندتها وجاهدت معها طيلة 6 سنوات متواصلة حتى حققت حلمها بحفظ كتاب الله كاملا.

ويأتي تكريم الطفلة حبيبة ضمن احتفال تابع لدولة الإمارات احتفى بتكريم 600 حافظ وحافظة لكتاب الله في قطاع غزة، بحضور آلاف الأهالي ومشاركة عدد من المؤسسات القرآنية والمجتمعية.