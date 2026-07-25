حرب الموانئ تتصاعد بين روسيا وأوكرانيا مع استمرار استهداف أوديسا

تكثف روسيا هجماتها على ميناء أوديسا والسفن التجارية في البحر الأسود، في إطار مساع لعزل أوكرانيا بحريا وتقليص عائداتها من التصدير، مما دفع شركات شحن إلى تعليق نشاطها في الموانئ الأوكرانية.

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وفي المقابل، تواصل كييف استهداف العمق الروسي والأسطول البحري في شبه جزيرة القرم وبحر آزوف، إضافة إلى ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي. ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف هذه الهجمات بأنها "تحمل طابعا إرهابيا دوليا" وتنطوي على "مخاطر جسيمة". وبينما تطرح موانئ نهر الدانوب بديلا محدودا، تتواصل المساعي الأمريكية لإحياء مفاوضات تنهي الحرب المستمرة بين البلدين.

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المصدر: الجزيرة