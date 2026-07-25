تراجع خدمات الأونروا يفاقم الأوضاع المعيشية للفلسطينيين في لبنان

تتزايد شكاوى اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان من تراجع خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وسط مطالبات بوقف سياسات تقليص المساعدات.

وطالب الفلسطينيون بإعادة توزيع الدعم بشكل عادل يراعي الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها المخيمات المكتظة بالسكان. كما أثر بشكل كبير تراجع الخدمات الصحية ونقص الأدوية الذي طال الأطفال أيضا.

وفي ظل هذا الواقع المتشابك بين تراجع خدمات الأونروا وتصاعد الأزمات الاقتصادية وظروف الحرب في لبنان، يجد اللاجئون الفلسطينيون أنفسهم أمام تحديات غير مسبوقة تهدد الحد الأدنى من مقومات حياتهم.