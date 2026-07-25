الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مليوني فلسطيني في 30% من مساحة قطاع غزة

لا تزال حياة النازحين في قطاع غزة تدور بين التحذيرات والقصف الإسرائيلي الذي يدفعهم نحو نزوح جديد يبدو أنه لن يتوقف، إذ يواصل جيش الاحتلال ملاحقتهم من مكان إلى آخر .

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ويكثف الاحتلال الإسرائيلي قصف المناطق المكتظة بالنازحين، بالتزامن مع توسيع سيطرته البرية وتقليص المساحات المتاحة للسكان. وتشير تقديرات محلية إلى أن إسرائيل باتت تسيطر فعليا على نحو 70% من مساحة القطاع، بينما يتكدس نحو مليوني فلسطيني في المساحة المتبقية تحت وطأة موجات نزوح متكررة. تقرير: غازي العالول

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المصدر: الجزيرة