أزمات اقتصادية وأمنية تهدد قطاع تربية الخيول الأصيلة في لبنان

يواجه قطاع تربية الخيول الأصيلة في لبنان خطرا كبيرا بسبب غلاء الأعلاف وتراجع أعداد الخيول واضطرار المربين إلى التخلي عنها.

أدت الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان إلى ارتفاع الأسعار، بما في ذلك أسعار القمح والشعير، مما ترك تأثيره على تربية وسباق الخيل التي تُعدّ من التقاليد العريقة في لبنان.

ومع تراكم الأزمات الاقتصادية في لبنان، يواجه مربو الخيل معركة شاقة من أجل الحفاظ على رياضتهم، بعدما انخفض عدد الخيول بشكل قياسي. كما حذر أصحاب المزارع من فقدان سلالات تاريخية ونادرة مسجلة من الخيول العربية.