كيف غيرت أزمة هرمز مسار أسعار النفط العالمية في عام 2026؟

“شهدت أسواق النفط العالمية تقلبات حادة هبوطا وصعودا منذ مطلع عام 2026، مدفوعة بتداعيات أزمة العبور في مضيق هرمز، وتزايد الاستهدافات الأوكرانية المتكررة لمصافي التكرير الروسية في الآونة الأخيرة”.

وعززت هذه الاضطرابات الجيوسياسية المتسارعة حالة الشك وعدم اليقين في الأسواق العالمية للطاقة، مما انعكس بعمق على آليات العرض والطلب واستقرار تسعير برميل النفط عالميا.

ولمواكبة هذه التحولات الإستراتيجية، أجرت وحدة البيانات في شبكة الجزيرة تحليلا إحصائيا شاملا لمسار أسعار النفط منذ بداية العام، لتسليط الضوء على أبرز محددات هذا التذبذب الملحوظ ومستقبله.

تقرير: عبد الله سكر