عبر الخريطة التفاعلية.. ماذا حدث في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس؟

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين – 3 منهم إصاباتهم خطرة – برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس.

ووقعت الأحداث على مقربة من قرية تل والبؤرة الاستيطانية "حفات جلعاد"، إذ تعرضت البلدة الفلسطينية لاعتداءات من قبل مستوطنين وجرت اشتباكات بالأيدي إثر محاولة الفلسطينيين الدفاع عن منازلهم وأراضيهم من تلك الاعتداءات المستمرة بغطاء من الجيش الإسرائيلي.