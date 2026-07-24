تونس تشهد انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي والمياه

تشهد تونس موجة حر شديدة رفعت استهلاك الكهرباء إلى مستويات غير مسبوقة، مما تسبب في اضطرابات متكررة في التزود بالتيار الكهربائي بعدد من المناطق.

ولم تقتصر أزمة الصيف في تونس على الكهرباء، إذ سجلت مناطق عديدة انقطاعات متكررة في مياه الشرب بالتزامن مع الارتفاع القياسي في درجات الحرارة.

ويرى خبراء أن الانقطاعات المتكررة، سواء في المناطق الداخلية أو المدن الكبرى، تعود بدرجة كبيرة إلى تقادم شبكات التوزيع وضعف عمليات الصيانة.

تقرير: سيف الدين بوعلاق