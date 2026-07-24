تقلبات أسعار النفط وفقا للواقع السياسي في الشرق الأوسط

شهدت أسواق الطاقة العالمية تقلبات حادة هبوطا وصعودا منذ مطلع عام 2026، ارتبطت بالتصعيد الأمريكي الإيراني وما صحبه من أزمة إغلاق مضيق هرمز وما آلت إليه الأوضاع مؤخرا في البحر الأحمر.

فعلى مدى أشهر تحولت أسواق الطاقة إلى ساحة تعكس الثمن الحقيقي للمواجهة العسكرية في مضيق هرمز ومحيطه.

التقرير يستعرض تسلسلا زمنيا لتقلبات أسعار النفط وفقا للواقع السياسي في الشرق الأوسط، منذ فبراير/شباط مع الضربات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية لإيران، إلى يوليو/تموز مع تصاعد الهجمات والتصريحات بين واشنطن وطهران والتصعيد العسكري بإعلان الحوثيين حصارا بحريا في البحر الأحمر.

تقرير: نسيبة موسى