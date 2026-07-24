استنفار بالجزائر لإخماد حرائق غابات الهاشمية المتجددة بولاية البويرة

تواصل مصالح الحماية المدنية الجزائرية مدعومة بقوات الجيش جهودها الحثيثة لمجابهة تجدد حرائق غابات الهاشمية بولاية البويرة، إثر استمرار موجة حر قاسية لامست حاجز 50 درجة مئوية منذ نحو أسبوعين.

وقادت الفرق الميدانية عمليات إجلاء استباقية لعائلات عدة بعد اقتراب النيران من المنازل، وسط استنفار شامل للحد من الأضرار الجسيمة التي لحقت بالغطاء النباتي والممتلكات، ومشاركة متطوعين لإحصاء الخسائر الفادحة.

وتأتي هذه الكارثة ضمن موجة قاسية تضرب ولايات جزائرية عدة، إذ تجاوزت الحصيلة 1700 حريق خلال أسبوعين فقط، مما يجعل صيف هذا العام من بين الأشد قسوة في تاريخ البلاد.

تقرير: عاطف قدادرة