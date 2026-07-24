احتجاجات في بريطانيا للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

“تظاهر ناشطون أمام مقر شركة “إلبيط سيستمز” الإسرائيلية للأسلحة في مدينة بريستول البريطانية، مطالبين حكومة بلادهم بوقف صادرات السلاح إلى إسرائيل، احتجاجا على استخدامها في حرب الإبادة على غزة “.

واعتبر المحتجون أن اعتذار الحكومة البريطانية عن موقفها أثناء الحرب غير كافٍ ما لم يقترن بخطوات فعلية لتصحيح المسار، مؤكدين ضرورة استهداف آلة الحرب الإسرائيلية ووقف تسليحها بشكل فوري ومباشر.

كما طالب الناشطون الحكومة بالتوقف عن ملاحقة الداعمين لفلسطين، لا سيما بعد سجن أربعة أعضاء من حركة "فلسطين أكشن" بتهم الإرهاب، إثر اقتحامهم المصنع احتجاجا على تلك الصادرات.

تقرير: أسد الله الصاوي