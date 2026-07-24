آلاف العائلات في غزة تكابد للعيش وسط ركام منازلها المدمرة

“تضطر آلاف العائلات الفلسطينية في قطاع غزة إلى مواصلة العيش وسط ركام منازلها المدمرة كليا أو داخل مبان متصدعة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وذلك في ظل غياب تام للبدائل السكنية الآمنة للإيواء. “

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ويأتي هذا الواقع المأساوي وسط تعثر ملحوظ في جهود إعادة الإعمار نتيجة القيود المستمرة التي تفرضها إسرائيل، إلى جانب التحديات الهائلة المرتبطة بضرورة إزالة ملايين الأطنان من الركام والأنقاض المتراكمة. تقرير: شادي شامية

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المصدر: الجزيرة