حرائق المتوسط تتصاعد.. هل أصبح التغير المناخي وقودا لكوارث الصيف؟

تشهد كل من تونس والجزائر وإسبانيا وفرنسا وتركيا ظاهرة متكررة من حرائق الغابات تتفاقم خلال أشهر الصيف مع التغيرات المناخية وموجات الجفاف القاسية، نظرا لموقع هذه الدول في حوض البحر الأبيض المتوسط.

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ويعد الاحتباس الحراري سببا محوريا لهذه الكوارث، إذ تشير التقارير إلى أن درجات الحرارة في حوض المتوسط ترتفع بمعدل أسرع بنسبة 20% مقارنة بالمتوسط العالمي، وهو ما يسلط الضوء على أهمية التكاتف الدولي للحد من التغير المناخي. تقرير: شيماء أبو زيد قراءة: عدي حموش

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المصدر: الجزيرة