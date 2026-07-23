تحت تهديد السلاح.. مستوطنون يجبرون عائلة فلسطينية على النزوح

أجبر مستوطنون بحماية جيش الاحتلال عائلة الطوباسي في قرية جالود على النزوح من منزلها تحت تهديد السلاح، بعد شهرين من حصار خانق على العائلة تخلله انقطاع المياه والغذاء والكهرباء منذ قرابة أسبوع.

وأكدت العائلة أن المستوطنين قطعوا الطريق والكهرباء وكل مقومات الحياة، ما جعل البقاء في المنطقة أمرا مستحيلا، كما هاجموا المنزل يوميا وهددوا بإحراقه، قبل أن ينتهي الحصار بسيطرتهم عليه.

ويقع منزل الطوباسي على رأس جبل في المنطقة الواصلة بين قريتي "جالود" و"قصرة"، ويبعد عن مركز القرية مسافة تقدر بنحو ألفي متر، وقد استولى المستوطنون على منزل مجاور له يعود لمواطن يدعى محمد عريقات، وكان قيد الإنشاء وقاموا بإغلاق الطريق بالحجارة.

تقرير: ليث جعار