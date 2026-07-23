أهالي بلدة زوطر اللبنانية ينتظرون الضوء الأخضر للعودة إلى منازلهم

شهدت بلدة زوطر الغربية جنوبي لبنان انتشار الجيش اللبناني ضمن تنفيذ أول منطقة تجريبية في الجنوب، بموجب اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.

وجاء حضور الجيش كمرحلة انتقالية تسبق عودة السكان، ودُعي الأهالي إلى عدم التوجه إلى البلدة في الوقت الراهن، إلى حين استكمال الإجراءات الأمنية والتأكد من خلو المنطقة من المخاطر.

كاميرا الجزيرة رصدت المشهد من محيط البلدة، حيث انتظر عشرات الأهالي طوال اليوم أملا في العودة إلى بلدتهم.

تقرير: كاترين حنا