وقفة في غزة للمطالبة بعلاج المصابين والمرضى من الصحفيين

نظمت نقابة الصحفيين في غزة وقفة تضامنية مع الصحفيين الجرحى والمرضى الذين يحتاجون إلى العلاج في الخارج، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل.

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وطالب المشاركون بتسريع إجراءات سفر زملائهم الجرحى والمرضى لتلقي العلاج خارج القطاع في ظل انهيار المنظومة الصحية ونقص الإمكانات الطبية اللازمة. بدوره كشف الدكتور تحسين الأسطل نائب رئيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن وجود تقاعس وفساد في هذا الملف حيث يتم فرض مبالغ مالية ضخمة للشخص الواحد كشرط لإدراج الاسم في قوائم السفر عبر المعابر، وتزوير تقارير صحية واستخراج تحويلات طبية لغير مستحقيها بهدف منحهم الأولوية في السفر، واستغلال العلاقات مع الجهات المسؤولة وإعطاء الأسبقية لشرائح معينة بناء على النفوذ السياسي أو العائلي بدلا من معايير الاستحقاق والحاجة الفعلية.

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المصدر: الجزيرة