مضيق هرمز تحت الضغط وأسعار النفط تواصل الارتفاع عالميا

عودة العمليات العسكرية إلى المنطقة انعكست سلبا على حركة الملاحة في مضيق هرمز، حيث انخفضت حركة عبور السفن والناقلات، مما أدى إلى ارتفاع في أسعار النفط عالميا.

فخلال الفترة التي أعقبت إعلان مذكرة التفاهم وحتى 8 يوليو/تموز، شهدت حركة الملاحة في المضيق تحسنا ملحوظا، انعكس سريعا على أسواق الطاقة، إذ تراجعت أسعار النفط إلى نحو 72 دولاراً للبرميل مطلع يوليو/تموز، مقتربة من مستوياتها المسجلة قبل الحرب.

هذا الاستقرار والهدوء في أسعار النفط لم يدم طويلا فبحلول 20 يوليو/تموز، قفز سعر البرميل إلى أكثر من 91 دولاراً في التداولات الآسيوية.

فما الذي تغير منذ مطلع يوليو/تموز؟

تقرير: عبد الله سكر

قراءة: شيماء بوعلام