كيف تطورت تهديدات ترمب لإيران منذ اندلاع الحرب؟

قال دونالد ترمب: “إذا أطلقت إيران النار على أي سفينة في مضيق هرمز، سواء أكان ذلك بصاروخ أم بطائرة مسيّرة أم بأي سلاح آخر، فستقوم أمريكا بقصف وتدمير جسر أو محطة كهرباء، بما في ذلك بجوار طهران أو داخلها”.

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تهديد أمريكي هو الأحدث، لكنه ليس الأول في سياق التلويح الأمريكي المتكرر باستهداف المنشآت الإيرانية الحيوية. التقرير يسلط الضوء على أبرز المنعطفات التي وجه فيها ترمب تهديدات مماثلة لإيران منذ بدء الحرب. تقرير: وليد العطار

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المصدر: الجزيرة