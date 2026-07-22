كيف استنزفت حرب إيران ميزانية البنتاغون؟

تواجه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) ضغوطا مالية وسياسية متصاعدة مع استمرار الحرب على إيران.

وذلك في وقت تطالب فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب الكونغرس بإقرار تمويل إضافي طارئ بعشرات المليارات من الدولارات، بينما تتزايد الانتقادات داخل مجلسي النواب والشيوخ بشأن تكلفة الحرب وأهدافها وجدواها العسكرية.

وكشفت صحيفة واشنطن بوست (Washington Post) في تقرير أن البنتاغون يواجه عجزا ماليا وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه "عاجل"، مع توقع نفاد بعض بنود التمويل خلال أسابيع، الأمر الذي بدأ ينعكس على جاهزية القوات المسلحة من خلال تقليص دورات التدريب العسكري وتأجيل أعمال الصيانة وإعادة توجيه الأموال من برامج التسليح إلى النفقات التشغيلية.

تقرير: نسيبة موسى