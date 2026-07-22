قرية الديرات جنوب الخليل.. موجة هدم واسعة تترك عشرات العائلات بلا مأوى

تشهد قرية الديرات شرق مدينة يطا، جنوب الخليل، واحدة من أكبر موجات الهدم خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 10 منازل خلال أقل من شهر.

وأخطرت أصحاب نحو 20 منزلا آخر بالهدم، مما ترك عشرات العائلات بلا مأوى ودفعها للعيش في خيام وسط ظروف قاسية.

ويرى الأهالي أن ما يجري يتجاوز تنفيذ أوامر الهدم، ليشكل جزءا من مخطط يهدف إلى شق طريق استيطاني جديد يربط البؤر الاستيطانية والمستوطنات في المنطقة على حساب أراضي الفلسطينيين ومنازلهم.

كما يهدف إلى التقليل من الوجود الفلسطيني والمباني في قرية الديرات، والضغط على الأهالي ودفعهم للرحيل القسري باتجاه مدينة يطا لإحكام السيطرة الإسرائيلية على المنطقة.

تقرير: منتصر نصار