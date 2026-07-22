غزة والسودان واليمن بؤر الجوع الأخطر عالميا في عام 2025

أظهر تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2025 تفاقم أزمة الجوع في غزة والسودان واليمن وأجزاء من القارة الأفريقية والعالم.

ورغم انخفاض عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع في العالم، حذر التقرير الأممي من ارتفاع الأرقام إذا استمرت تداعيات التصعيد الأمريكي الإيراني في المنطقة. ووفقا للتقرير، لا يزال النزاع المسلح والعنف هما الدافعان الرئيسيان لانعدام الأمن الغذائي الحاد، وتتفاقم هذه الضغوط بسبب الصدمات الاقتصادية والمخاطر المتزايدة.

تقرير: أسامة محمد

قراءة: جعفر سلمات