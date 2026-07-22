الحوامل يواجهن مخاطر صحية جمة في مخيمات الدمازين السودانية

تعيش النساء الحوامل في مخيمات النزوح بمدينة الدمازين في إقليم النيل الأزرق أوضاعا صحية صعبة، بسبب غياب الرعاية الصحية، وتفاقمت هذه المعاناة بعد إغلاق العيادات التي كانت تقدم لهن الرعاية الأساسية.

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وفي محاولة للتخفيف من هذه الأزمة، تُسيّر جمعية الهلال الأحمر السوداني عيادة جوالة داخل المخيم، تقدّم خدمات أولية لعشرات النساء الحوامل. ويقول أحد أعضاء الجمعية إن الفريق يضم قابلة تتولى إجراء الفحوص الدورية، ومتابعة الحمل، والتعامل مع المشكلات البسيطة التي يمكن علاجها ميدانيا. تقرير: وضاح الطاهر

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المصدر: الجزيرة