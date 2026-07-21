مقترح هدنة لـ10 أيام بين واشنطن وطهران.. ما تفاصيله؟

بعد ليال من القصف الأمريكي والرد الإيراني، يعود سباق إقليمي لكسر حلقة الانتقام بين واشنطن وطهران التي تزداد دمويتها وكلفتها مع كل هجوم جديد.

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يكشف موقع أكسيوس (Axios) عن مقترح جديد تقدم به الوسطاء يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة عشرة أيام، وترتيبات بشأن فتح مضيق هرمز. وفقا للموقع فإن مقترح الهدنة الجديد يتضمن شرطين أساسيين هما: وقف الأعمال القتالية، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن موانئ إيران. وخلال فترة وقف إطلاق النار ستتفاوض الولايات المتحدة وإيران على اتفاقية طويلة الأمد لتنظم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. ويأتي المقترح في إطار الجهود الإقليمية لإنقاذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ومنع اتساع التصعيد الحالي إلى مواجهة عسكرية أكبر. تقرير: نسيبة موسى

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المصدر: الجزيرة