فلسطيني يعيد تدوير علب المساعدات لاستخدامها في الزراعة.. ما القصة؟

نهاد الأشقر فلسطيني من مصابي الحرب الإسرائيلية على غزة، يجمع العلب المعدنية التي كانت تحتوي يوما ما على الفاصوليا والبازلاء الموزعة ضمن المساعدات الإنسانية

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ثم يقوم بتحويلها إلى أوعية يغرس فيها شتلات النعناع والورد. في غزة، لا تولد الحياة من الوفرة، بل من الحطام. علبة معدنية صدئة تحولت في يد مزارع فلسطيني إلى وعاء أخضر صغير يقاوم الخراب. تعرف على قصة نهاد ومشروعه الذي يقاوم به صعوبة الحياة.

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المصدر: الجزيرة