شهادات توثق تعرض الفلسطينيين للاعتداء بعد التصدي للمستوطنين

ووثقت الجزيرة شهادات فلسطينيين من قرى شمال شرق رام الله قالوا إنهم تعرضوا لاعتداءات من مستوطنين، أعقبتها عمليات اعتقال نفذها الجيش الإسرائيلي بحق سكان حاولوا التصدي للهجمات.

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فيما وثق نادي الأسير الفلسطيني تصاعد عمليات الاعتقال في المناطق التي يستهدفها المستوطنون خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن ذلك يتركز في قرية المغير شمال شرقي رام الله، ومسافر يطا جنوبي الضفة الغربية وقرى محافظة نابلس. تقرير: ثروت شقرا

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المصدر: الجزيرة