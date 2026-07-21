ثلاث مناطق تجريبية في جنوب لبنان.. لماذا تم اختيارها؟

في شريط يمتد من الساحل الجنوبي الغربي ويصل إلى القطاع الشرقي من الحدود الجنوبية اللبنانية، رسمت إسرائيل ما تسميه منطقة أمنية جنوب نهر الليطاني في عمق متعرج فرضته التضاريس الجغرافية لتلك المنطقة.

ومع بدء تنفيذ ما يعرف بآلية المناطق التجريبية كخطوة أولى في تنفيذ اتفاق إطاري بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية، تأكد الحديث عن ثلاث قرى هي فرون وصريفا الواقعتين جنوب نهر الليطاني، ثم أضيفت إليهما زوطر الغربية التي تقع إلى الشمال من النهر.

ومنذ الإعلان عن ذلك برز سؤال جوهري: لماذا اختيرت فرون وصريفا وزوطر الغربية تحديدا لتكون أولى المناطق التجريبية؟

تقرير: محمد رمال