ترمب يلوح بالخيار البري وإيران تحصن جزرها الإستراتيجية

كثفت القيادة المركزية الأمريكية ضرباتها على إيران، امتدت من مدن الساحل الجنوبي حتى مواقع في شمال غرب البلاد، وقالت إن هجماتها تهدف إلى كبح قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.

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ودعا قائد القوات البرية في الحرس الثوري العميد محمد كرمي إلى رفع جاهزية شبكة الدفاع الشعبي وتفعيل قوات التعبئة (البسيج) لحماية الجزر الإيرانية وتأمين خطوط التماس الجنوبية، في رد فعل ميداني يعكس حجم الخشية الإيرانية من توسع نطاق العمليات. ويأتي استنفار القوات غير النظامية كخطوة احترازية عقب تلميحات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول احتمال تنفيذ عملية برية أو إنزال عسكري على جزر إيرانية في الخليج. تقرير: سلام خضر

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المصدر: الجزيرة