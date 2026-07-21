بيرنهام يرأس اجتماع حكومته الأول ويتعهد بخفض تكاليف المعيشة

كشف رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام عن تشكيلة حكومته الجديدة، عقب توليه منصبه كسابع رئيس وزراء لبريطانيا منذ عام 2016.

تعهد بيرنهام بالعمل على خفض تكاليف المعيشة للمواطنين، وتوفير التمويل اللازم لتحقيق ذلك.

وجاء هذا بالتزامن مع الاجتماع الأول لحكومته، إذ شدد على ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي، متعهدا بالوفاء بالتزامات بلاده الدفاعية، ومواصلة تعزيز التعاون مع حلفائها.

تقرير: أسد الله الصاوي