التطورات الميدانية والعسكرية في الجنوب اللبناني عبر الخريطة التفاعلية

أفادت القراءة الجغرافية والعسكرية للتطورات الميدانية في الجنوب اللبناني بأن التحركات الأخيرة للجيش الإسرائيلي تتركز في المناطق الشمالية والجنوبية لنهر الليطاني.

وأفاد مراسل الجزيرة ببدء دخول وحدات الجيش اللبناني إلى البلدة الواقعة شمال نهر الليطاني، حيث شرعت فرق الهندسة التابعة للجيش في مسح الشوارع بحثا عن المتفجرات ومخلفات الاحتلال، في إطار تأمين المنطقة وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية.

تقدم الخريطة التفاعلية قراءة للتطورات الأخيرة في لبنان وتفاصيل التراجع الإسرائيلي من زوطر الغربية.